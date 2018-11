Paris (www.fondscheck.de) - LFDE - La Financière de l'Echiquier gibt heute die Ernennung von Romain Ruffenach (35) zum Co-Fondsmanager des Echiquier Value Euro (ISIN FR0011360700/ WKN A1WY3U) mit Wirkung vom 6. November 2018 bekannt, so La Financière de l'Echiquier in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...