Nach der langen Talfahrt sendete die Aktie von General Electric am Dienstag ein Lebenszeichen. Die Industrie-Ikone will die Beteiligung am Ölfelddienstleister Baker Hughes reduzieren, um die angeschlagene Cashposition zu stärken. Langfristig bleibt das Bild trotz der ersten Gegenbewegung aber kritisch.

