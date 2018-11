Die NordLB hat Merck KGaA nach Zahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 80 Euro gesenkt. Die Darmstädter litten weiter sehr unter Währungseffekten, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das hohe organische Wachstum komme so nur teilweise zur Geltung. Nach zuletzt überdurchschnittlicher Kursentwicklung sieht der Experte erhöhte Rückschlagsrisiken./ag/bek Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0115 2018-11-14/15:08

ISIN: DE0006599905