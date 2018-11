Die NordLB hat das Kursziel für Leoni nach der Kurshalbierung im Jahresverlauf von 55 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der neue Vorstandschef des Autozulieferers stehe vor "massiven Aufräumarbeiten", schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die jüngste Gewinnwarnung. Die weltweiten Handelskonflikte könnten zu weiteren Problemen führen, die mögliche Reduzierung von Kaufsteuern für Pkw in China dagegen helfen./ag/bek Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005408884