Volkswagen will künftig auch an den beiden deutschen Standorten Hannover und Emden Elektroautos bauen. Bislang war allein Zwickau als E-Auto-Werk vorgesehen. "Mit diesem Schritt sorgen wir auch für eine nachhaltige Zukunftsperspektive für beide Standorte", sagte Konzernchef Herbert Diess am Mittwoch. "Wir steigen mit aller Kraft in die Produktion von Elektrofahrzeugen ein", sagte Personalvorstand Gunnar Kilian. In Emden sollen ab 2022 E-Autos gebaut werden, in Hannover soll neben Verbrennern der elektrische ID Buzz entstehen. Am Freitag entscheidet der Aufsichtsrat über künftige Investitionen und auch die Belegung der Werke.

Der in Emden gefertigte Passat sowie in Hannover hergestellte Modelle sollen den Angaben zufolge in anderen Werken gebaut werden. Nach dpa-Informationen soll der Passat nach Osteuropa verlagert werden. Für die Beschäftigten in Emden und Hannover sei eine Beschäftigungssicherung bis 2028 vereinbart worden, teilte VW mit. Weil für den Bau von E-Autos weniger Arbeitskräfte benötigt würden, solle die Beschäftigung mit Hilfe von Altersteilzeit sinken, sagte Kilian. Befristet Beschäftigten sollten unbefristete Arbeitsverträge bei Porsche und auch im VW-Werk Kassel angeboten werden./tst/DP/jha

