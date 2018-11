Die DZ Bank hat den fairen Wert für United Internet nach Zahlen von 57 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal des Internet- und Telekomkonzerns habe die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den niedrigeren fairen Wert begründete er mit einer gesenkten Zielbewertung der Beteiligung an 1&1 Drillisch./tih/bek Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0118 2018-11-14/15:16

ISIN: DE0005089031