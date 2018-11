Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG: Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG: Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 14.11.2018 / 15:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Elektrische Licht- und Kraftanlagen Aktiengesellschaft: Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 Borken, Deutschland, 14.11.2018 Die Elektrische Licht- und Kraftanlagen Aktiengesellschaft (ISIN DE0005254007) gibt bekannt, daß das im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2018 für das Gesamtgeschäftsjahr 2018 prognostizierte Jahresergebnis von ca. 100 TEUR aller Voraussicht nach nicht erreicht werden wird. Der Vorstand geht nach Erhalt und Auswertung der Gutschriften für die eingespeiste Energiemenge in den Wasserkraftwerken der Gesellschaft per Oktober 2018 vielmehr davon aus, daß das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2018 in der Größenordnung zwischen ca. -70 TEUR und ca. -120 TEUR liegen wird. Diese Abweichung gegenüber der Prognose resultiert im Wesentlichen aus geringeren Umsätzen durch die wesentlich geringere Stromproduktion aufgrund ausbleibender Niederschläge insbesondere im abgelaufenen Monat Oktober gegenüber üblichen Niederschlagsmengen. Daneben sind Aufwendungen für die Instandhaltung der beiden Wasserkraftwerke der Gesellschaft höher als erwartet ausgefallen. Borken, 14.11.2018 Der Vorstand --- Kontakt: Rainer-Michael Rudolph Vorstand 14.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Elektrische Lichtund Kraftanlagen AG Frielendorfer Str. 26 34582 Borken Deutschland Telefon: +49 6693 1812 33 Fax: +49 6693 1812 18 E-Mail: info@elikraft.de Internet: www.elikraft.de ISIN: DE0005254007 WKN: 525400 Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 745877 14.11.2018 CET/CEST ISIN DE0005254007 AXC0298 2018-11-14/15:20