FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts des Wandels zur Elektromobilität will Volkswagen weitere Werke in Deutschland auf die neue Technologie umrüsten. Das Werk Emden an der Nordseeküste und Hannover sollen ab 2022 Elektrostandorte werden, teilte der DAX-Konzern mit. "Damit entsteht in Niedersachsen nach Zwickau das zweite E-Mobilitätszentrum von Volkswagen in Deutschland", kündigte der Konzern an.

"Mit diesem Schritt sorgen wir (...) für eine nachhaltige Zukunftsperspektive für beide Standorte", wird VW-Chef Herbert Diess zitiert. Für beide Standorte sei für die Transformationsphase eine Beschäftigungssicherung bis 2028 vereinbart worden. "Da der Bau von Elektrofahrzeugen weniger Produktionsschritte umfasst, benötigen wir in der Konsequenz auch weniger Arbeitskräfte", so Personalvorstand Gunnar Kilian. "Wir haben deshalb mit den Betriebsräten vereinbart, dass das derzeitige Beschäftigungsvolumen entlang der demographischen Kurve über die bei Volkswagen attraktive Altersteilzeit sozialverträglich angepasst wird."

Am Standort Emden sollen ab 2022 Elektrofahrzeuge gefertigt werden. In Hannover, wo derzeit der T6, Caddy oder Amarok produziert werden, plant VW weiter die Fertigung konventionell angetriebener Fahrzeuge. Ab 2022 soll dann die Fertigung von Modellen der elektrisch angetriebenen ID.Buzz-Familie starten.

Im sächsischen Zwickau will VW, wie bereits bekannt, bereits ab 2020 zunächst 100.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren, später plant VW eine Aufstockung auf 300.000 Einheiten. Das erste Modell ist der ID Neo als Kompaktwagen, danach soll in dem Werk der SUV ID. Crozz folgen.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/brb

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 14, 2018 09:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.