Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das Volumenwachstum in der globalen Reifenindustrie habe sich im Oktober beschleunigt, schrieb Analyst David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Michelin ist nach Continental seine bevorzugte Aktie im Sektor. Bei den Franzosen dürfte die Preisentwicklung im dritten Quartal ihren Tiefpunkt erreichen, 2019 sei dann Besserung zu erwarten./tih/bek Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0123 2018-11-14/15:32

ISIN: FR0000121261