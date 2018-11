In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 7,50%-Verius-Anleihe der SECURO PRO LUX S.A. (WKN A1927W) als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Zur Begründung: "Das Geschäftsmodell des Verius Immobilienfinanzierungsfonds ist die Finanzierung von Immobilientransaktionen in der DACH Region. Dabei überzeugt neben dem 5-stufigen Selektionsprozess der Finanzierungen und der voll regulierten Struktur vor allem das - über das bankübliche Maß hinausgehende - stringente Besicherungs- und Controllingkonzept inklusive monatlicher Überwachung der finanzierten Objekte und Kapitalnehmer. Die 7,50%-Verius-Anleihe (Sondervermögen) ist über ein umfangreiches Sicherheitenkonzept innerhalb des Verius Immobilienfinanzierungsfonds indirekt besichert. In Verbindung mit der Rendite von 7,63% p.a. (auf Kursbasis von 100,00% am 13.11.2018) wird die 7,50% Verius-Anleihe als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) bewertet", so die Analysten der KFM in ihrem Fazit.

Verius-Anleihe 2018/24

