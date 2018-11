Die UBM Development AG, ein führender Hotelentwickler in Europa, hat seine neue fünfjährige 3,125%-Anleihe mit einem Volumen von € 75 Mio. erfolgreich platziert. Die UBM-Anleihe wurde in Form eines öffentlichen Angebots in Österreich, Deutschland und Luxemburg angeboten. Im Rahmen der Emission wurde auch Investoren der bestehenden UBM-Anleihe 2014/19 die Möglichkeit zum Umtausch in die neue UBM-Anleihe ...

