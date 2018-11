Genauso wie der DAX versuchte sich auch der Dow Jones gestern an einer Erholung. Doch im Gegensatz zum deutschen Leitindex ging es für den amerikanischen zum Handelsende wieder abwärts. Der Dow verlor 0,42 Prozent und schloss bei 25.288 Punkten. In dieser Sendung geht es um folgende Einzelwerte: Nvidia, Snap, Tilray, Canopy Growth und Tencent. Außerdem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt zudem die Indikationen für den heutigen Handelstag.