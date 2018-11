Am Wochenende fand im oberfränkischen Kulmbach der 1. Aktionärstag statt. Organisiert wurde das Event von DER AKTIONÄR. Es richtete sich sowohl an erfahrene Anleger als auch an Börseneinsteiger. Ihnen wurde eine Plattform geboten um sich Know-how anzueignen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und Netzwerke zu knüpfen. Hier zeigen wir Ihnen ein paar der Highlights des Aktionärstages. Marco Uome hat sich mit einigen der Rednern und Experten über Ihre Vorträge unterhalten. Zu Wort kommen beispielsweise Alfred Maydorn (https://www.maydornreport.de), Florian Söllner (https://www.hotstockreport.de), Cornelia Eidloth (https://www.endlichaktionaer.de), Hans A. Bernecker (https://www.bernecker.info), Heiko Thieme (https://www.heiko-thieme.com), Dr. Dennis Riedl (http://www.tsi-premium.de) und Ramon Hack (https://www.flatex.de).