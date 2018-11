EY, Ford, Rakuten, Royole und Volkswagen unter den neu bestätigten Ausstellern; Anmeldung zum MWC19 Barcelona ab sofort möglich

Die GSMA gab heute weitere Einzelheiten zum MWC19 Barcelona (ehemals Mobile World Congress) bekannt, darunter weitere Hauptreferenten, teilnehmende Unternehmen, Programme und Veranstaltungen. Der MWC19 Barcelona findet vom 25. bis 28. Februar 2019 statt; Veranstaltungsorte sind Fira Gran Via, Fira Montjuïc und La Farga L'Hospitalet und es werden mehr als 107.000 Fachleute aus über 200 Ländern und Gebieten erwartet.

"Wir haben für Februar eine beeindruckende Messe geplant; dazu zählen die mehr als 2.400 Unternehmen, die an der Messe teilnehmen, ein viertägiges Konferenzprogramm und viele weitere Veranstaltungen und Aktivitäten des MWC19", sagte Michael O'Hara, Chief Marketing Officer, GSMA. "Durch intensive Auseinandersetzung mit Themen wie 5G, Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Content, Sicherheit und vielen anderen ist der MWC Barcelona heute mehr denn je eine Pflichtveranstaltung der Branche."

Führungskräfte von ARM, Huawei, KT und Orange als Hauptredner bestätigt

Die GSMA kündigte mehrere neu bestätigte Hauptredner für den MWC19 Barcelona an, darunter Führungskräfte unter anderem von Mobilfunkbetreibern, Technologieanbietern, Internet-Akteuren und Marketingtechnologieunternehmen. Zu den neuen Referenten gehören:

Simon Segars, CEO, ARM

Guo Ping, Deputy Chairman of the Board und Rotating CEO, Huawei

Chang-Gyu Hwang, Chairman und CEO, KT Corporation

Dave Grannan, Mitbegründer und CEO, Light

Stéphane Richard, Chairman und CEO, Orange Group

Anastasia Leng, Gründerin und CEO, Picasso Labs

Vivian Chan, CEO und Mitbegründerin, Sparrho

Neben den bereits angekündigten Referenten wurden folgende Führungskräfte jüngst bestätigt:

James Forese, President, Citi

Blythe Masters, CEO, Digital Asset Holdings

Rich Williams, CEO, Groupon

Mats Granryd, Director General, GSMA

Cher Wang, Gründer und CEO, HTC

Anjali Sud, CEO, Vimeo

Nick Read, CEO, Vodafone Group

Weitere Informationen über die Konferenz, darunter die Tagesordnung und die Hauptredner, finden Sie unter www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/.

Ausstellung präsentiert die jüngsten mobilen Innovationen

Die GSMA kündigte mehrere neue Aussteller für den MWC Barcelona an, darunter CloudMinds, EY, Ford, Kazakhtelecom, Rakuten, Remade, Royole, Volkswagen und Wings Mobile. Diese Unternehmen zählen damit ebenfalls zu den mehr als 2.400 am MWC19 teilnehmenden Firmen, darunter bereits angekündigte Marken wie Accenture, Alibaba Cloud, ARM, AT&T, BMW, Cisco Systems, Deutsche Telekom, Ericsson, Facebook, Google, HTC, Huawei, Intel, KT Corporation, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Nokia Solutions and Networks, NTT DOCOMO, Ooredoo, Oracle, Orange, Qualcomm Incorporated, SAP, SEAT, SK Telecom, Telefónica, Verizon, Vodafone, Xiaomi und ZTE.

Der MWC Barcelona wird den Teilnehmern mit seinen "Topic Tours" wieder Führungen zu spezifischen Themen der Ausstellung in der Fira Gran Via anbieten. Auf dem "Topic Tours"-Programm 2019 stehen Führungen durch Branchenexperten zu folgenden Themen: 5G und NFV, Cybersicherheit, Internet der Dinge, mobile Werbung und Apps; Einzelhandel und digitaler Handel, nachhaltige intelligente Städte, Transformative KI und "What's Hot at MWC". Die GSMA macht zudem individuell auf die spezifischen Geschäftsziele und Anforderungen der Teilnehmer zugeschnittene Angebote.

Die GSMA kündigte überdies mehrere neue Sponsoren für den MWC Barcelona an. VMware hat seine Teilnahme als "Connectivity Event Theme Sponsor" zugesagt und Citi wird "Industry 4.0 Event Theme Sponsor"; zur Unterstützung dieser Veranstaltungsthemen werden beide Unternehmen Networking-Empfänge veranstalten, an denen die Konferenzteilnehmer in Halle 4 teilnehmen können. Weitere Informationen zu den Themen des MWC19 finden Sie unter www.mwcbarcelona.com/about/event-themes/.

Die Unterstützung für das Women4Tech-Programm nimmt weiter zu, da die GSMA mehrere neue Sponsoren gewinnen konnte, darunter Pinsent Masons and Synchronoss (Women4Tech Summit Supporting Sponsors), Red Hat (Women4Tech Roundtable Sponsor), Cisco (Women4Tech Speed Coaching und Networking Event Sponsor) sowie CBSi und das Wall Street Journal (Women4Tech Official Partners). Jüngst hinzugekommen ist Wipro Limited als Networking Garden Sponsor.

Weitere Informationen zur Ausstellung, einschließlich der Aussteller und Sponsoren, finden Sie unter www.mwcbarcelona.com/exhibition/.

4YFN: Eine Zukunft, geprägt von der Start-up-Community

Vom 25. bis 27. Februar wird 4 Years From Now (4YFN), die Innovationsplattform des MWC, in ihrem sechsten Jahr 21.000 Teilnehmer in Barcelona begrüßen. Die 4YFN-Teilnehmer haben die Möglichkeit, die im Technologiebereich tätige, wachsende weltweite Start-up-Community kennenzulernen, darunter mehr als 600 Technologie-Start-ups, die im Innovation Market vertreten sind.

Auf dem 4YFN-Programm stehen renommierte Referenten wie Naveed Sultan, Global Head, Treasury and Trade Solutions, Citi, Anastasia Dedyukhina, Gründerin, Consciously Digital, Bracken Darrell, President und CEO, Logitech, Nektarios Liolios, Managing Director, Startupboothcamp FinTech, sowie David Sable, Non-Executive Chairman, Y&R. Neben den anregenden Bühnengesprächen und Workshops wird 4YFN spannende Summits zu Themen wie digitale Gesundheit und Sporttechnologie sowie eine Reihe von Women4Tech-Aktivitäten anbieten. Neu gewonnene 4YFN Veranstaltungssponsoren sind Mastercard, Rivetz und Visa. Weitere Informationen finden Sie unter: www.4yfn.com/event/4yfn-barcelona-2019/.

GSMA startet neue Women4Tech-Aktivitäten

Die GSMA hat im Rahmen des Women4Tech-Programms auf der MWC19 zwei neue Aktivitäten ins Leben gerufen: Inside Track und den Women4Tech Roundtable. Der Inside Track bietet den Teilnehmern entscheidende Einblicke durch einen Fortune-500-Experten, die es ihnen ermöglichen, ihre Fähigkeiten zu perfektionieren und wirksamer in der Mobilfunkbranche zu konkurrieren. Bei der Diskussionsrunde des Women4Tech Roundtables treten geladene einflussreiche Führungskräfte in einen offenen Dialog, der Fragen der weiblichen Entwicklung in Technologie und Telekommunikation beleuchtet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.mwcbarcelona.com/experiences/gsma-women4tech/.

Neue Partnerprogramme auf dem MWC

Die Liste der Partnerprogramme des MWC19 wird immer länger. Sie bieten den Teilnehmern weitere Möglichkeiten, mit führenden Unternehmen der Branche Kontakt aufzunehmen und Hintergrundinformationen zu sammeln. Die 5G Automotive Association, Google, GTI, Huawei und MEF (Mobile Ecosystem Forum) haben kürzlich ihre Zusage zur Veranstaltung von Partnerprogrammen gegeben und Afilias, das Automotive Edge Computing Consortium und die IESE Business School Power werden Hour Sessions durchführen. Award Solutions wird nun bereits zum siebten Mal zwei Tage lang Technologieschulungen anbieten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/partner-programmes/.

Die Bewerbungsfrist für die GLOMO Awards endet am 21. November

Nur noch eine Woche lang können Bewerbungen für die GLOMO Awards 2019 eingereicht werden, mit denen die größten Errungenschaften und Innovationen der Mobilfunkbranche gewürdigt werden. Insgesamt werden 42 Auszeichnungen in 10 Kategorien verliehen. Bewerbungen für die Awards 2019 können bis Mittwoch, 21. November 2018, eingereicht werden. Die Preisträger werden dann auf dem MWC19 bekanntgegeben. Vollständige Informationen zu den GLOMOs, darunter die Anweisungen zur Einreichung, finden Sie unter www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/global-mobile-awards/

Anmeldung zur Teilnahme am MWC19

Die Anmeldung zum MWC19 Barcelona ist ab sofort möglich. Die Teilnehmer erhalten Informationen zu den verschiedenen Ausweisarten, Möglichkeiten zur individuellen Anpassung der Angebote des MWC19 sowie zum Anmeldevorgang unter www.mwcbarcelona.com/attend/register/.

Weiterführende Informationen über den MWC19 Barcelona, darunter zu Ausstellungs-, oder Sponsormöglichkeiten, finden Sie unter www.mwcbarcelona.com. Folgen Sie den Entwicklungen und Neuigkeiten zum MWC19 auf Twitter @GSMAEvents unter MWC19, auf unserer LinkedIn-MWC-Seite unter https://www.linkedin.com/showcase/mwcbarcelona/oder auf Facebook unter https://www.facebook.com/mobileworldcongress/. Verfolgen Sie weitere Nachrichten und Aktivitäten der GSMA auf Twitter @GSMA.

