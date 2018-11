NEW YORK (Dow Jones)--Der Einzelhandelsriese Walmart testet gemeinsam mit dem Autobauer Ford die Auslieferung von Lebensmitteln mit selbstfahrenden Fahrzeugen. Das Pilotprojekt findet im Miami-Dade County in Florida statt. Laut Walmart fungiert Postmates, das bereits mit der digitalen Plattform von Ford verbunden ist, als Lieferpartner in Miami. Walmart und Ford seien sich einig, dass autonome Fahrzeuge in der Zukunft der Belieferung eine wichtige Rolle spielen würden, sagte Tom Ward, Senior Vice President of Digital Operations bei Walmart US.

Laut Analyst Jeremy Acevedo von Edmunds könnte sich die Wette auf die kommerzielle Seite der selbstfahrenden Technologie für Ford aufgehen und die sich am Ende gut auszahlen. "Das Lösen kommerzieller Herausforderungen ist viel einfacher als das Lösen von Pendlerproblemen, und ist höchstwahrscheinlich der Bereich, in dem die selbstfahrende Technologie zuerst starten wird", schrieb Acevedo.

November 14, 2018

