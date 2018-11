Steckt weniger von AMS (A11 8Z8; 28,97 CHF) im neuen iPhone als gedacht?



UBS hat ein iPhone der neuesten Gerätegeneration zerlegen lassen und dabei festgestellt, dass AMS über das Tochterunternehmen Heptagon gerade einmal eine Komponente im Gegenwert von 3 $ beisteuert. Im Vorgängermodell iPhone X waren dagegen noch Komponenten im Gegenwert von rund 5,50 $ verbaut. Damit steht AMS gleich doppelt im Feuer: Zum einen scheint Apple das Absatzpotenzial des neuen iPhones zu optimistisch angesetzt zu haben und muss mittlerweile mit seinen Bestellungen bei den Zulieferern zurückrudern (siehe auch LUMENTUM auf Seite 7 des aktuellen Aktionärsbrief Nr. 46.18). Zum anderen hat sich der Wert der in der neuesten Gerätegeneration verbauten AMS-Komponenten fast halbiert. Es könnte also sein, dass die Gewinnschätzungen für AMS für 2019 immer noch zu optimistisch und das optisch niedrige KGV von 6,6 obsolet sind.



Dies ist ein kleiner Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 46.18! Falls Sie den kompletten Brief lesen möchten können Sie das gerne im Einzelabruf unter www.boersenkiosk.de!