Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 55 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach Anpassung seines Bewertungsmodells an die Quartalsergebnisse./ag Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0126 2018-11-14/15:58

ISIN: DE0007493991