Der polnische Energiekonzern PGE plant in Polen bis 2022 den Aufbau von 1.500 Ladepunkten, von denen 50 bereits bis zum Ende dieses Jahres installiert sein sollen. PGE verfügt bereits über Ladestationen in Warschau und Lódz sowie in der Stadt Siedlce, wo es auch Pläne für ein E-Carsharing gibt. "Immer mehr Kommunalverwaltungen sind an der Entwicklung ihrer Elektromobilitätsinfrastruktur interessiert", ...

