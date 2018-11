Die NordLB hat die Einstufung für VTG nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Bislang verlaufe das Geschäftsjahr erfolgreich - vor allem bei Waggonvermietungen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Konzernergebnis dürfte in diesem Jahr aber trotzdem unter dem Vorjahreswert bleiben, da die Nacco-Übernahme die Ergebniszahlen belaste. Für die Zukunft bringe dies aber deutliches Wachstumspotenzial mit sich./tih/bek Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0131 2018-11-14/16:10

ISIN: DE000VTG9999