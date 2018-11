Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Im Bereich der Transport-Infrastruktur bevorzuge er Betreiber von Mautstraßen vor denen von Flughäfen, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In ersterem Sektor gebe es einige attraktive Anlagemöglichkeiten, darunter die Papiere von Vinci. Bei Flughäfen bleibe Fraport aber ein Kauf./tih/la Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

