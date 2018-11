Der US-amerikanische Kochboxen-Spezialist Blue Apron erlitt im dritten Quartal einen Umsatzrückgang in Höhe von rund 29 Prozent auf 150,6 Millionen Dollar. Der Verlust je Aktie wurde gegenüber dem Vorjahresquartal von 0,47 auf 0,18 Dollar reduziert. Damit wurde der Analysten-Konsens (- 0,22 Dollar je Aktie) geschlagen.



Das Management kündigte an, sich von 4 Prozent der Beschäftigten zu trennen, die Personalkosten würden so um 16 Millionen Dollar jährlich gesenkt. CEO Brad Dickerson will das Geschäftsmodell mit weiteren Änderungen nachhaltiger gestalten, z.B. durch Nutzung weiterer Vertriebskanäle.



Blue Apron will im Jahr 2019 profitabel sein, allerdings auf bereinigter Ebitda-Basis. Dafür wird man den negativen Trend bei den Bestellungen umkehren. Diese sanken um 27 Prozent auf 2,647 Millionen. Hinsichtlich der Kundenstruktur ließ das Unternehmen durchblicken, dass 30 Prozent der Besteller für 80 Prozent der Umsätze sorgen. Die Zahl der Besteller ging indes um rund ein Viertel auf 646.000 zurück.



Die Aktie von Blue Apron war Ende Juni 2017 bei 9,34 Dollar gestartet. Heute fällt die Aktie um 6,5 Prozent auf 1,14 Dollar, der Börsenwert liegt bei 224 Millionen Dollar.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info