Zürich (ots) - Die Folgen eines der grössten Anlegerskandale der

deutschen Wirtschaftsgeschichte beschäftigt jetzt die Zuger

Staatsanwaltschaft. Ein Rechtshilfegesuch der Münchner

Staatsanwaltschaft ist in Bearbeitung, wie eine Sprecherin der

Behörde in Zug gegenüber der «Handelszeitung» bestätigt. Bei dem Fall

in Deutschland geht es um 54'000 potenziell geschädigte Anleger,

welche in den vergangenen Jahren in Schiffscontainer investiert haben

und ein Anlagevermögen von rund 3,5 Milliarden Euro. Die Gesellschaft

P&R Equipment & Finance Corporation in Zug, um die es sich bei dem

Rechtshilfegesuch dreht, fungiert dabei bis heute als Zahlstelle und

ist für das Containermanagement zuständig. «Es geht um Unterlagen der

Equipment und Finance plus Konto-Unterlagen», sagt die Münchener

Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl zur «Handelszeitung». «Das

Rechtshilfeersuchen», sagt Bäumler-Hösl über den P&R-Fall, «spielt

bei unseren Ermittlungen eine grosse Rolle.» Wegen mutmasslichen

Betrugs des Gründers der deutschen Container-Investment-Firma P&R mit

Verbindungen in die Schweiz ermittelt die Staatsanwaltschaft München

I, zuständig für Wirtschafts-, Insolvenz- und Steuerstrafsachen.

Diese brachte das Rechtshilfegesuch bei der Staatsanwaltschaft Zug

vor wenigen Wochen ein.



