Zürich (ots) - Der aus den USA importierte Konsumbrauch «Black

Friday» ist in der Schweiz in kürzester Zeit zum festen Begriff

geworden. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen

Ausgabe. Wie eine internationale Studie der Strategieberatung Oliver

Wyman zeigt, kennen 80 Prozent der Schweizer den Black Friday, der

dieses Jahr am 23. November stattfindet. 65 Prozent planen, an diesem

Datum Einkäufe zu tätigen, die sie schon lange geplant haben.



Aktiv wollen die Schweizer Konsumenten aber nur werden, wenn die

Händler am Black Friday massive Preisabschläge gewähren: «Den Kauf

lösen nur hohe Rabatte aus», sagt Nordal Cavadini, Handelsexperte bei

Oliver Wyman. 39 Prozent der Schweizer planen den Kauf erst ab einem

Rabatt von mindestens 30 Prozent; ein Drittel der kaufwilligen

Schweizer greift erst bei Preisermässigungen von 50 Prozent zu. Im

Fokus der Schweizer Konsumenten stehen am Black Friday die

Warengruppen Kleidung und Elektronik.



