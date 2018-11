Wien (www.fondscheck.de) - Der amerikanische Asset Manager Vanguard ist im dritten Quartal des laufenden Jahres die beste große Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) auf dem deutschsprachigen Markt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Indexfonds-Pionier habe den Platz an der Sonne zum ersten Mal überhaupt erreichen können. Das sei das Ergebnis der regelmäßigen Bewertungen der in Deutschland zugelassenen UCITS-Fonds durch die Ratingagentur Scope, die damit auch die KVGen selbst bewerte: Je mehr Fonds mit Top-Note eine Gesellschaft feilbiete, desto besser ihr Sortimentsrating. Als Top-Note zähle ein A- oder B-Rating auf der Scope-Skala von "A" bis "E". ...

