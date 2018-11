Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Verantwortliches Investieren ist längst mehr als ein Trend, so UBS Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Allein zwischen 2014 und 2017 sind die nach entsprechenden Grundsätzen verwalteten Mittel in Deutschland, Österreich und der Schweiz von 875 Milliarden auf 2,7 Billionen Euro angestiegen. Nun hat UBS Asset Management einen weiteren ETF aufgelegt, der die Palette des verantwortlichen Investierens um einen interessanten Aspekt erweitert: Der UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (ISIN LU1852211215/ WKN A2JQW7) ermöglicht Anlegern indexbasierte Investments in Anleihen, die von internationalen Entwicklungsbanken emittiert wurden. "Diese Anleihen sind aus mehreren Gründen sehr spannend. Schließlich ermöglichen sie es Anlegern, ähnlich wie beim sogenannten Impact Investing, relativ direkt Projekte zu unterstützen, die einen gesellschaftlichen Nutzen mit sich bringen", erläutert Dag Rodewald, Leiter Passive & ETF Specialist Sales Deutschland & Österreich bei UBS. ...

