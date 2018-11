Zürich (ots) - Der als Pilotprojekt geführte Verkauf von Bitcoins

an SBB-Billettautomaten wird zur Dauerlösung. Das bestätigt Christian

Ginsing, Sprecher bei den SBB, gegenüber der «Handelszeitung»: «Das

Angebot wurde definitiv eingeführt.» Damit können an rund 2300

Automaten pro Person und Tag auch künftig Bitcoin im Wert von maximal

500 Franken gewechselt werden.



Die SBB geben an, dass insgesamt rund 6000 Kundinnen und Kunden

das Angebot nutzen, die Hälfte von ihnen regelmässig. «Vor der

Bitcoin-Blase letzten Winter verzeichneten wir einen deutlichen

Zuwachs und die Zahlen bewegen sich aktuell wieder im normalen

Rahmen», so Ginsing weiter. Der Verkauf von anderen Kryptowährungen

als Bitcoin ist nicht geplant.



Originaltext: Handelszeitung

