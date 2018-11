Zürich (ots) - Immer mehr EU-Bürger aus Zypern und Malta leben in

der Schweiz. Dies deutet auf eine Steueroptimierung im

Pauschalsteuer-Regime hin, berichtet die «Handelszeitung» in der

neusten Ausgabe.



Die Zahl der in der Schweiz wohnhaften Zyprioten hat sich in den

letzten zehn Jahren mehr als verdreifacht. Jene der Malteser mehr als

verdoppelt. Der Anstieg erfolgte praktisch zeitgleich mit der

Einführung der «Citizenship by Investment»-Programme, mit denen

vermögende Ausländer auf Zypern und Malta einen EU-Pass kaufen

können, wie die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe schreibt.



«Ich rate meinen Nicht-EU-Klienten, sich zuerst einen EU-Pass zu

kaufen, um in der Folge in der Schweiz von der tieferen

Pauschalsteuer zu profitieren», sagt Rechtsanwalt Enzo Caputo von der

gleichnamigen Zürcher Kanzlei. Die Differenz in der

Aufwandbesteuerung sei erheblich. Im Kanton Waadt beispielsweise

liegt der Mindestaufwand fürs Einkommen bei 400 000 Franken für

EU-Bürger und bei 1 Million Franken für Drittstaatler. Anwalt Caputo

schätzt, dass Nicht-EU-Bürger bei der Pauschalbesteuerung in der

Schweiz zwischen drei- und sechsmal mehr Steuern zahlen müssten als

EU-Europäer. «Für alle Nicht-EU-Bürger lohnt sich die Investition in

einen EU-Pass langfristig», sagt Caputo.



Die acht wichtigsten Kantone mit Pauschalbesteuerung gaben auf

Anfrage die Staatsbürgerschaft ihrer Aufwandbesteuerten nicht oder

nur summarisch preis. Insgesamt leben hierzulande etwa rund 5000

pauschalbesteuerte Ausländerinnen und Ausländer.



