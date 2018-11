"Grüne Börse" - die Deutsche Börse in Frankfurt hat ein neues Segment für Green Bonds eingeführt. In diesem Segment sind zum Start 150 Anleihen enthalten, die den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen. Diese Richtlinien beziehen sich auf die Verwendung des Anleihevolumens, den Prozess der Projektauswahl, das Management und auf das fortlaufende Reporting. Taktgeber für das neue Segment seien vor allem professionelle Anleger, aber auch für Privatanleger sei das Thema mittlerweile sehr präsent. Dem entspreche die Deutsche Börse jetzt, indem sie Green Bonds bündele und leicht zugänglich mache, so die Deutsche Börse.

