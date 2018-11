Zürich (ots) - Der Detailhandelskonzern Migros erprobt seit

letztem Monat eine neue E-Commerce-Variante. Das schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Mit dem Projekt «Miacar»

liefert die Firma Lebensmittel per Elektromobil kostenlos bis zum

Kunden nach Hause. Miacar-User sollen ihre Einkaufslisten via

Smartphone-App abschicken. Geliefert werden die Lebensmittel auf

zwanzig Minuten genau zum Kunden nach Hause. Ab einem Bestellwert von

25 Franken soll die Lieferung kostenlos sein.



Man wolle damit, so ein Firmensprecher, «den Migros-Verkaufswagen

von Firmengründer Gottlieb Duttweiler zeitgemäss umsetzen». Seit

Oktober befindet sich Miacar in der Pilotphase in der Region Bern.

Bei positivem Kunden-Feedback sei eine «schrittweise Ausdehnung in

weitere Regionen der Schweiz» vorgesehen», so der Migros-Sprecher.



Hinter Miacar steckt die vor drei Monaten gegründete Firma Migros

Digital Solutions. Das Unternehmen wirkt gegen innen als eine Art

Digital-Labor, tritt aber als Beteiligungsfirma und

Risikokapitalistin namens Sparrow Ventures auch gegen aussen auf.

Stellenanzeigen, die dieser Tage auftauchen, machen klar, dass es der

Migros um mehr als bloss Detailhandel geht: Sparrow Ventures will in

den Bereichen E-Commerce, Logistik, Gesundheitstechnologie und

Fintech aktiv werden.



Originaltext: Handelszeitung

