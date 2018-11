Ein wenig verrückt ist es schon. Saudi-Arabien denkt offen darüber nach die Ölfördermenge zu drosseln, worauf ein Tweet des US-Präsidenten folgt, der das offenbar anders sieht. Und was passiert? Die Ölpreise geben deutlich und teilweise schon empfindlich nach. Was genau läuft da ab? Das Fragen sich einige Anleger derzeit auch bei US-Tech-Werten: Was läuft da bitte ab? Ist das vielleicht doch mehr als eine kleine Konsolidierung? Finanzmarktanalyst Bastian Galuschka, GodmodeTrader, im Gespräch mit Thomas Zuleck von Börse Stuttgart TV.