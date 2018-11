Am Ende einer wahren Achterbahnfahrt ist der Dax am Mittwoch mit Abgaben aus dem Handel gegangen. Nach herben Einbußen in der ersten Börsenstunde kletterten die Kurse anschließend immer weiter nach oben. Am frühen Nachmittag lag der Leitindex schließlich mit fast einem Prozent im Plus. Doch mit nachgebenden Kursen an der Wall Street ging es auch mit dem Dax im späten Aktiengeschäft wieder abwärts. Er schloss 0,52 Prozent niedriger auf 11 412,53 Punkte.

Rückenwind kam zur Wochenmitte von den Ölpreisen, die sich nach dem jüngsten Verfall etwas erholten. Als belastend für den Dax wirkte Beobachtern zufolge dagegen erneut die drohende Eskalation des Haushaltsstreits zwischen Italien und der Europäischen Union. Rom steuert nun auf ein Defizitverfahren zu. In einem nächsten Schritt können finanzielle Sanktionen für das Land folgen. An der Mailänder Börse fielen die Kurse von Staatsanleihen und Aktien.

Der MDax , der die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert, gab am Dienstag um 0,26 Prozent auf 24 034,35 Punkte nach./bek/he

ISIN DE0008469008 DE0008467416

