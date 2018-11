Mainz (ots) -



"Moment mal, das ist doch mein Auto!" - Siegfried B. aus Wirges im Westerwald dachte, er schlafwandelt, als er nachts von den Motorengeräuschen seines Autos wach wird. Als er aus dem Fenster schaut, sieht er noch, wie sein Auto rückwärts aus der Garage rollt. Doch es war kein Traum: Diebe hatten den elektronischen Schlüssel des Autos missbraucht, um das Fahrzeug blitzschnell in ihren Besitz zu bringen - ohne dem Auto auch nur einen Kratzer zuzufügen. Über 200 Autos wurden auf ähnliche Weise in Rheinland-Pfalz allein dieses Jahr geklaut. Auch der "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Test zeigt, wie einfach sich das sogenannte Keyless Go-System überwinden lässt. Warum scheuen sich die Hersteller vor wirksamen Schutzmaßnahmen und was können Autobesitzer tun? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Marc Feuser ist diesen Fragen nachgegangen.



Moderation: Britta Krane



Weitere Themen der Sendung: - Risiken und Nebenwirkungen: Muss die Abgabe von Medikamenten in Kliniken stärker kontrolliert werden? Gast im Studio: Sven Wilhelmy, Medizinrechtsanwalt - "Zur Sache"-PIN: Was ist die "Beweislastumkehr"? - Umstrittene Flugblätter: Neuer Wirbel in Oppenheim nach der "Held-Affäre" - Opfer des Online-Booms: Die dunkle Seite der Weihnachtspakete - Zur Sache-Schätzchen: "Offene Stellen"



"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"



Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.



