SCY Beteiligungen AG: Änderung im Vorstand DGAP-Ad-hoc: SCY Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Personalie SCY Beteiligungen AG: Änderung im Vorstand 14.11.2018 / 18:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung Änderung im Vorstand Frankfurt am Main, den 14. November 2018 - Die SCY Beteiligungen AG (WKN: A1PG50) gibt bekannt, dass das bisherige Mitglied des Vorstandes und CEO, James XIE Wei, heute entschieden hat, sein Amt mit Ablauf des heutigen Tages aus persönlichen Gründen niederzulegen. In einer für heute deshalb kurzfristig einberufenen Aufsichtsratssitzung hat der Aufsichtsrat der SCY Beteiligungen AG beschlossen, Herrn Andreas Garke als neuen Vorstand mit Wirkung zum 15. November 2018 zu berufen. Herr Andreas Garke ist Jurist und besitzt langjährige Erfahrung in den Bereichen, Finanzen, Marketing und Vertrieb. Er wird Herrn James XIE Wei als neuen CEO ersetzen. Kontakt: SCY Beteiligungen AG Volker Vreys CFO 069 1532 4006 1 Ende der Ad-hoc-Mitteilung Über SCY Beteiligungen AG Wir, die börsennotierte SCY Beteiligungen AG, verstehen uns als zukunftsorientierter Technologieinkubator, aktiver Investor und Company Builder. Unser Investmentfokus liegt auf produzierenden Unternehmen von nachhaltigen Zukunftstechnologien und Produktinnovationen. Der Zeitpunkt unseres Investments kann dabei sowohl in der Startup-, Turnaround- als auch Expansionsphase liegen. Wir stehen als zuverlässiger Partner beständig an der Seite unserer Beteiligungen. Immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten um ,Strong Constant Yields' für unsere Investoren zu erwirtschaften. Wir wollen die Zukunft im Rahmen unserer Möglichkeiten aktiv mitgestalten. Disclaimer Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der SCY Beteiligungen AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Kontakt: SCY Beteiligungen AG 1st floor An der Welle 4 60322 Frankfurt am Main T +49 69 1532 4006 1 F +49 69 1532 4006 9 E-Mail ir@scy-beteiligungen.de www.scy-beteiligungen.de UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg T. +49 (040) 63785410 F +49 (040) 63786523 E-Mail: ir@ubj.de www.ubj.de 14.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SCY Beteiligungen AG 1st floor, An der Welle 4 60322 Frankfurt/Main Deutschland Telefon: +49 69 1532 4006-1 Fax: +49 69 1532 4006-9 E-Mail: ir@scy-beteiligungen.de Internet: www.scy-beteiligungen.de ISIN: DE000A1PG508 WKN: A1PG50 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 746021 14.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A1PG508 AXC0353 2018-11-14/18:06