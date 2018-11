Das 2018 Chinese Food Festival der Vereinten Nationen fand am vergangenen Freitag im Delegates Dining Room der Zentrale der Vereinten Nationen in New York seinen erfolgreichen Abschluss. Tausende UN-Abgeordnete, Prominente, Stars und New Yorker genossen die Auftritte, Vorführungen und ein ausgezeichnetes Diner mit authentischem Essen und exquisiten Weinen aus China.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181114005715/de/

Ms. María Fernanda Espinosa, President of the 73rd UN General Assembly, joined Mr. Cao Kailong and others at the Chinese Food Festival inside the United Nations (Photo: Business Wire)

Eröffnet wurde das einwöchige Food- und Weinfestival mit einem Cocktailempfang, an dem 300 VIP-Gäste teilnahmen. Schauspieler Juan Carlos Espinosa aus der TV-Serie "Narcos" sagte: "Es ist eine unglaubliche Erfahrung, die Kultur, das Essen und die Weine von Ningxia kennenzulernen. Ich bin von der Qualität der Speisen und Weine tief beeindruckt." Zu den weiteren Gästen zählten Generaluntersekretäre der verschiedenen UN-Gremien und internationalen Organisationen UN-DPI, UN-DESA, UN-WOMEN, UNKO, UNEP, FAO, UNDP, IOM, WHO, des internationalen Roten Kreuzes, der EU, CARICOM und OIC, Botschafter oder Diplomaten aus über 30 Ländern, darunter aus den USA, Kanada, Europa, Afrika, Lateinamerika, Vertreter der US-Regierung, des New York State Government, Führungskräfte aus der Wirtschaft und Prominente.

Mit einer Mischung aus traditionellen chinesischen Speisen wie beispielsweise Gongting-Gerichte und der regionalen Küche aus Ningxia bot das fünftägige Festival eine gesunde Vielfalt für Feinschmecker. Bei der Weinausstellung und -verkostung wurden 20 preisgekrönte Weinmarken ausschließlich aus der östlichen Region des Helan-Gebirges bei Ningxia, China, präsentiert.

María Fernanda Espinosa, Präsidentin der 73. UN-Generalversammlung, gesellte sich zu den Gästen und erfuhr von Vertretern der Weingüter Interessantes über die Weinregion Ningxia. Sie lobte die Qualität der Weine und freute sich über die Einladung von Cao Kailong, dem Direktor der Weinregion, Ningxia bei einem Besuch hautnah zu erleben.

Während des Festivals wurde ein erlesenes Mittagessen für die Botschafter und hochrangigen Diplomaten aus Aserbaidschan, Weißrussland, Mazedonien, Moldawien, Tadschikistan, Paraguay und anderen Ländern sowie für derzeitige und ehemalige Vertreter der Vereinten Nationen und zwischenstaatlichen Organisationen veranstaltet. UN-Diplomaten lobten die intelligente Entscheidung Ningxias, die Trauben- und Weinbranche in den Mittelpunkt der landwirtschaftlichen Entwicklung zu stellen. Die Gäste bekundeten großes Interesse an Ningxia und erörterten Möglichkeiten, eine wirtschaftliche und soziale Zusammenarbeit zwischen den Ländern zu etablieren.

Das von den entsprechenden Stellen des United Nations Department of Management genehmigte Festival wurde von der chinesischen Human Health Organization und dem Ningxia Grape Industry Development Bureau in Zusammenarbeit mit den Betreibern des Delegates Dining Room bei den Vereinten Nationen veranstaltet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181114005715/de/

Contacts:

Weitere Informationen:

Amy Britt

amy@banterpr.com