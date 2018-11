PEI-Genesis, der weltweit schnellste Konstrukteur von Präzisions-Steckverbindern, hat die Zulassung als Category C Distributor für alle Produktreihen von Conesys erhalten. PEI-Genesis wird alle von Conesys hergestellten, staatlich zugelassenen Produktreihen für Rundsteckverbinder nach Mil im Werk South Bend (Indiana) montieren.

"Mit den Rundsteckverbindern nach Mil von Conesys entsteht ein weltweiter, wertsteigernder Zugang für alle Kunden und die Angebotspalette von Conesys wird breiter", sagte Peter Austin, Senior Vice President of Manufacturing, Product Management, Marketing, Training bei PEI-Genesis. "Im Rahmen der neuen Partnerschaft erhält Conesys Zugang zu unserem preisgekrönten Service und dem größten, für den Vertrieb verfügbaren Bestand an Steckverbindern."

PEI-Genesis verfügt inzwischen über einen Bestand zur Montage von Steckverbindern von Conesys und wird in Kürze militärische Steckverbinder mit mehr als 50.000 Teilenummern aus dem Bestand von Conesys montieren können. Zu den Produktfamilien, die von PEI-Genesis für Conesys montiert werden, zählen MIL-DTL-38999, MIL-DTL-26482, MIL-DTL-83723 und MIL-DTL-26500.

"Wir freuen uns, dass PEI-Genesis neuer Vertriebspartner im Netzwerk von Conesys ist", sagte Walter Neubauer, Jr., CEO von Conesys. "PEI verfügt über branchenführende Kapazitäten für die Montage von Steckverbindern und die weltweite Präsenz mit lokalen Lagerstandorten in Nordamerika, Europa und Asien des Unternehmens wird uns helfen, neue Regionen für neue Kunden zu erschließen."

Über PEI-Genesis

PEI-Genesis ist weltweit führend im Bereich der Konstruktion von Präzisions-Steckverbindern und Kabelkonfektionen. Das Unternehmen mit dem größten Steckverbinder-Komponentenbestand der Welt entwickelt speziell entworfene Lösungen für die Bereiche Militär, Industrie, Medizin, Luft- und Raumfahrt, Transport und Energie in der ganzen Welt. PEI-Genesis mit Hauptsitz in Philadelphia verfügt über Produktionsanlagen in South Bend (Indiana), Chandler (Arizona), Nogales (Mexiko), Southampton (Großbritannien) und Zhuhai (China) sowie Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.peigenesis.com.

