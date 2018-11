Um 10 höhere Spielergewinne in den Lucktap-Spielen Blackjack, Face Up 21, Double Draw Blackjack und Perfect Pairs Blackjack

Intertops Poker bietet Spielern an diesem Wochenende auf die Lucktap-Spiele Blackjack, Face Up 21, Double Draw Blackjack und Perfect Pairs Blackjack zusätzliche 10 auf ihre Gewinne.

Diese Aktion wird ausschließlich für Spiele in der Intertops Poker Software angeboten und läuft von Freitag, den 16. November bis Sonntag, den 18. November.

Um an der Aktion teilzunehmen, melden sich die Spieler bei der Intertops Poker Software an und klicken auf die Schaltfläche Casino oben rechts. Anschließend wählen sie eins der angebotenen Lucktap-Spiele (Blackjack, Face Up 21, Double Draw Blackjack und Perfect Pairs Blackjack) und alle gewinnenden Wetten werden um 10% erhöht.

Die zusätzlichen 10%-Gewinne werden als Bonusguthaben angezeigt, das freigeschaltet wird, sobald man die fünfzehn (15)-fache Durchspielanforderung erfüllt hat. Der maximale Bonus, den man gewinnen kann, beträgt 250 $.

Der Poker Manager bei Intertops Poker sagte: "Wir sind bei Intertops Poker stets bestrebt, unseren Spielern einen noch größeren Wert zu bieten. Aus diesem Grund erhöhen wir an diesem Wochenende alle Gewinne aus unseren Lucktap-Spielen um 10%."

Die sichere und kostenlose Intertops Poker Software steht hier zum Download bereit.

Intertops Poker zählt zu den etablierten Betreibern von Online-Pokerspielen und ist seit mehr als zwei Jahrzehnten online. Der Zugriff auf seine Pokerspiele und Pokertische kann über Instant Play oder durch Herunterladen des Desktop-Client erfolgen. Die Website wurde jüngst grundlegend neu gestaltet und ist vollständig für mobile Geräte und Tablets optimiert.

