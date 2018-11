Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem volatilen Verlauf hat der deutsche Aktienmarkt den Handel am Mittwoch mit einem Minus beendet. Weder die Hängepartie zwischen Italien und der EU über die Neuverschuldung der Südeuropäer noch der in der Schwebe befindliche Brexit-Deal konnten dem deutschen Aktienmarkt den entscheidenden Impuls liefern. Nach anfänglichen Verlusten drehte der DAX mit der festeren Eröffnung an der Wall Street ins Plus, doch der erneute Rückfall an den US-Börsen ließ den DAX im späten Handel wieder ins Minus zurückfallen. Der Index schloss 0,5 Prozent leichter bei 11.413 Punkten.

Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im dritten Quartal zum Vorquartal erstmals seit 2015 wieder und zudem etwas stärker als von Ökonomen erwartet. Die deutsche Konjunktur verlor im Jahresverlauf 2018 merklich an Schwung. Im Sommerquartal sorgte vor allem die Schwäche im internationalen Handel für einen leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung. Auch der heimische Konsum fiel schwächer aus als noch im Frühjahr. Hier dürfte die Verunsicherung in der Diesel-Krise und rund um den neuen Abgasmessstandard eine Rolle gespielt haben.

Letztes Aufbäumen der Berichtssaison

Die Berichtssaison zum dritten Quartal neigt sich dem Ende zu. In ihrem Verlauf gab es eine ganze Reihe von Gewinnwarnungen, vor allem aus dem Automobilsektor. Am Morgen legten mit Merck KGaA, Eon und RWE noch drei DAX-Konzerne ihre Zahlen vor. Die mittel- bis langfristig positiven Aussichten für RWE (plus 0,8 Prozent), die sich aus den gestiegenen Stromfutures und der Neuausrichtung zum reinen Stromproduzenten mit dem Fokus auf Erneuerbare Energien ergeben, sollten nach Einschätzung der DZ Bank stärker zum Vorschein kommen.

Der Energieversorger Eon (plus 3,4 Prozent) hat für das dritte Quartal starke Zahlen präsentiert und strebt nun im Gesamtjahr den oberen Rand der Gewinnziele an. Merck KGaA schlossen nach überzeugenden Zahlen 4,8 Prozent im Plus und waren damit größter DAX-Gewinner.

Das Schlusslicht stellte Wirecard mit einem Minus von 5 Prozent. Hier bemängelten Marktteilnehmer die Wachstumsraten des Transaktionsvolumens, die verglichen mit dem ersten Halbjahr zurückgegangen seien. Ein Kurseinbruch von 10,2 Prozent erlitt die Aktie von Shop Apotheke nach einer Gewinnwarnung.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 108,6 (Vortag: 122,1) Millionen Aktien im Wert von rund 4,23 (Vortag: 4,36) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner, 15 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.412,53 -0,52% -11,65% DAX-Future 11.389,50 -0,83% -13,28% XDAX 11.396,90 -0,19% -11,39% MDAX 24.034,35 -0,26% -8,27% TecDAX 2.591,33 -0,62% +2,46% SDAX 10.755,98 -1,17% -9,51% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,20 -16 ===

