DAX fährt Achterbahn, E.ON und RWE mit überzeugenden Ergebnissen

Nachdem sich die Kurse im DAX in den vergangenen Tagen jeweils relativ deutlich in eine Richtung bewegt hatten, erlebten Investoren am heutigen Mittwoch eine Achterbahnfahrt.

Das war heute los. Nach einem schwachen Handelsauftakt rutschte der DAX in der Spitze um knapp 1,4 Prozent ins Minus, konnte sich in der Folge jedoch auch dank eines positiven Handelsauftakts an der Wall Street in die Gewinnzone kämpfen. Die Kursgewinne von 0,8 Prozent konnten jedoch nicht lange verteidigt werden.

Für Verunsicherung dürften die deutschen BIP-Daten für das dritte Quartal gesorgt haben. Zwischen Juli und September schrumpfte die deutsche Wirtschaft gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent. Es war der erste Rückgang seit 2015. Auch wenn dazu vor allem die Autoindustrie und die negativen Effekte aus der Umstellung auf das neue Abgastestverfahren WLTP beigetragen hatten, ist ein solcher Rückgang kein gutes Zeichen.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte sich die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999) an die Indexspitze setzen. Das Kursplus lag zeitweise bei rund 6 Prozent. Der Energieversorger hatte Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monaten im Geschäftsjahr 2018 präsentiert. Anleger zeigten sich unter anderem von dem Anstieg des bereinigten EBIT nach neun Monaten um 11 Prozent auf 2,35 Mrd. Euro angetan. Zudem kommt die mit RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) vereinbarte innogy-Aufteilung zwischen den beiden Konzernen voran.

