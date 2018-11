MEDIENMITTEILUNG

Panalpina begibt erfolgreich eine Anleihe über 150 Millionen Franken

Die Panalpina Welttransport (Holding) AG hat heute erfolgreich eine Debut-Anleihe über CHF 150 Millionen am Schweizer Kapitalmarkt platziert.

Die Emission wurde vom Markt sehr positiv aufgenommen und stiess bei privaten und institutionellen Investoren auf grosses Interesse. Die Anleihe ist mit einem Coupon von 1.0% ausgestattet und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Die Liberierung erfolgt am 12. Dezember 2018.

Die Emission erfolgte unter Federführung von UBS AG und der Basler Kantonalbank, sowie Kepler Cheuvreux als Financial Advisor und Co-Manager. Die Kotierung der Anleihen an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.

"Mit der Anleihe nutzen wir die zurzeit attraktiven Bedingungen am Kapitalmarkt. Der Emissionserlös wird zur weiteren Verbesserung der Finanzierungsstruktur des Unternehmens verwendet werden", sagt Robert Erni, CFO von Panalpina.

Über Panalpina

Die Panalpina Gruppe ist eine der weltweit führenden Anbieterinnen von Supply-Chain-Lösungen. Das Unternehmen kombiniert seine Kernprodukte - Luftfracht, Seefracht sowie Logistik und Fertigung - zu global integrierten, massgeschneiderten End-to-End-Lösungen für zwölf Schlüsselindustrien. Mit fundierten Branchenkenntnissen und kundenspezifischen IT-Systemen kann Panalpina selbst auf die anspruchsvollsten Bedürfnisse ihrer Kunden und deren Lieferketten eingehen. Energy and Project Solutions ist ein spezialisierter Service für die Bereiche Energie und Investitionsprojekte. Die Panalpina Gruppe betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 500 eigenen Geschäftsstellen in rund 70 Ländern und arbeitet in weiteren 100 Ländern mit Partnern zusammen. Panalpina beschäftigt weltweit ungefähr 14 000 Mitarbeitende, die einen umfassenden Service nach höchsten Qualitätsstandards liefern - überall und jederzeit.

www.panalpina.com (http://www.panalpina.com/)

