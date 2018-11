Bielefeld (ots) - Das Modeunternehmen Gerry Weber in Halle (Kreis Gütersloh) steht vor einem weiteren gravierenden Arbeitsplatzabbau. Weltweit sollen noch einmal 900 der 6500 Arbeitsplätze abgebaut werden. Zudem wird die Schließung von 170 bis 200 Filialen geplant. Das berichtet das Westfalen-Blatt unter Hinweis auf Informationen aus einer Betriebsversammlung. Nachdem in einem Restrukturierungsprogramm bereits gut 100 Markengeschäfte des Unternehmens geschlossen wurden, ist ihre Zahl bereits auf weltweit 1200 zurückgegangen.



Von dem Jobabbau werden auch die Zentrale und das Logistikzentrum in Halle betroffen sein. Eine Reduzierung um 140 bis 150 Stellen war bereits angekündigt. Nun soll sich die Zahl dort mindestens verdoppeln, berichtet das Westfalen-Blatt weiter.



