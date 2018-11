Die UBM Development AG hat eine neue fünfjährige 3,125%-Anleihe mit einem Volumen von 75 Mio. Euro platziert. Die UBM-Anleihe wurde in Form eines öffentlichen Angebots in Österreich, Deutschland und Luxemburg angeboten und mit einer Stückelung von 500 Euro insbesondere von Retail-Investoren stark nachgefragt. UBM Development plant den Emissionserlös für die Refinanzierung bestehender Finanzierungen sowie für die Realisierung neuer und bestehender Projekte einzusetzen. Im Rahmen der Emission wurde auch Investoren der bestehenden UBM-Anleihe 2014-2019 die Möglichkeit zum Umtausch in die neue UBM-Anleihe 2018-2023 geboten. Nach dem Umtausch von rund 84 Mio. Euro im Vorjahr, entschieden sich nunmehr weitere Investoren mit einem Volumen von knapp ...

