Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Zunahme der Kapitalmarktvolatilität seit Mitte November hat nicht nur die Aktienmärkte in die Knie gezwungen, auch die Anleihemärkte diesseits und jenseits des Atlantiks waren von starken Verkaufsbewegungen geprägt, so Marius Schad von der HSH Nordbank AG.Der November-Selloff sei in jeder Hinsicht bemerkenswert. Erstmals seit einer Dekade hätten die Bloomberg Barclays Bond Indices für High Yield und Investment-Grade sowohl in Europa als auch in den USA auf Monatssicht mit einem negativen Total Return geschlossen. Besonders die Entwicklung bei Corporate-Anleihen aus dem US Investment Grade sei bedenklich. Der Abverkauf habe vor allem Blue-Chips mit moderater bis hoher Verschuldung in sowohl zyklischen als auch nicht-zyklischen Sektoren getroffen. Industrials seien tendenziell stärker als Financials betroffen gewesen. Deutliche Warnsignale würden sich auftürmen, die sich auch perspektivisch auf Consumer Credit (u.a. Kreditkarten, Autofinanzierungen, Studentendarlehen) auswirken könnten. ...

