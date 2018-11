Die weltweit drittgrößte Buchmesse, die Sharjah International Book Fair (SIBF), erzielte nun im Rahmen ihres 37-jährigen Bestehens eine weitere Rekordleistung. Unter dem Titel "A Tale of Letters" verwirklichte das Event einen Traum für alle Buchliebhaber, die den Zugang zu 20 Millionen Büchern unter einem einzigen Dach erhielten.

Im Emirat Schardscha, der kulturellen Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), verzeichnete die von der Sharjah Book Authority (SBA) organisierte SIBF 2018 an 11 Tagen eine Besucherzahl von 2,23 Millionen Besuchern, darunter 230.000 Schüler, die dieses Event aus allen Teilen des Landes aufsuchten.

Die Sharjah International Book Fair empfing 1.874 Verleger aus 77 Ländern, die 1,6 Millionen Titel präsentierten, darunter 80.000 Titel, die im Rahmen dieser Messe erstmals zu sehen waren. Sie bot auch die Bühne für 1.800 Events, die von Gesprächsrunden mit prominenten Autoren, über Seminare, Buchsignierungen, Dichterlesungen und Erzählungen bis hin zu Theater- und Kunstaufführungen sowie Unterhaltungsveranstaltungen reichten.

Diese Aktivitäten erzeugten eine beispiellose Social Media Traction mit der bemerkenswerten Anzahl von 2,7 Milliarden Impressionen. Der SIBF Hashtag SIBF18 erreichte 300 Millionen User mithilfe von 70.000 Posts über seine offiziellen Social Media Accounts.

Das SIBF Guest of Honour Programm, das bestrebt ist, kulturelle Brücken zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und der übrigen Welt zu schlagen, rückte in diesem Jahr Japan in den Mittelpunkt der Veranstaltung.

In diesem Jahr präsentierte das Event die fünfte Auflage der jährlichen SIBF/ALA Library Conference, die in Zusammenarbeit zwischen der Sharjah Book Authority und der American Library Association (ALA) organisiert wurde. Die Konferenz wurde von mehr als 400 Bibliothekaren und Wissenschaftlern aus der Region und aus aller Welt besucht, die an mehr als 25 Podiumsdiskussionen und Networking-Veranstaltungen teilnahmen, um die neue Rolle von Bibliotheken und Büchereien im Zeitalter der Digitalisierung zu erörtern.

Die dreitägige SIBF Publishers Conference, die im Vorfeld des 11-tägigen Events stattfand, präsentierte 486 Verleger im Rahmen von Podiumsdiskussionen und 3.000 "Matchmaking Meetings". Diese Treffen führten zur Unterzeichnung von 2.884 Verträgen über die Nutzung von Übersetzungsrechten.

