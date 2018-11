Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Kronberg im Taunus (pta039/14.11.2018/19:04) - Kronberg im Taunus (pta / 14.11.2018/18:00) - Value Management & Research AG (VMR AG), Kronberg Der Vorstand der VMR AG unterzeichnete am 14.11.2018 den Vertrag zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an einem wachstumsstarken Advisortech-Unternehmen im Bereich Versicherungs- und Investmentberatung. Die Beschlüsse zum Erwerb der Mehrheitsbeteiligung und die hierfür notwendigen Kapitalmaßnahmen wurden zuvor durch den Vorstand und Aufsichtsrat der VMR AG gefasst. Zur Finanzierung der Barkaufpreiskomponente haben Vorstand und Aufsichtsrat der VMR AG beschlossen, die Begebung einer Wandelschuldverschreibung unter teilweiser Ausnutzung des bedingten Kapitals durchzuführen. Es ist geplant, den bestehenden Aktionären der VMR AG entsprechend ihrer Beteiligungsquote ein Bezugsrecht einzuräumen. Neben einer Kaufpreiskomponente für den Erwerb des Unternehmens können die Mittel aus der Wandelanleihe auch zu allgemeinen Unternehmenszwecken der VMR AG eingesetzt werden. Die Wandelanleihebedingungen und das Bezugsangebot werden durch die VMR AG nach Freigabe der BaFin gesondert und zeitnah veröffentlicht. Als weiterer Finanzierungsbaustein für den Erwerb des Unternehmens haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, eine Sachkapitalerhöhung mit Ausschluss des Bezugsrechts durch Ausgabe von 720.000 neuen Aktien zu durchzuführen. Nach Abschluss und Closing der Transaktion beabsichtigt die VMR AG, den bestehenden Aktionären eine Barkapitalerhöhung im Verhältnis 5:1 auf gleicher Bewertungsbasis anzubieten, damit Aktionäre die anteilige Höhe ihrer Beteiligung an der VMR AG durch den Bezug neuer Aktien erhalten können. Der Abschluss des Kaufvertrages unterliegt Closing-Bedingungen und ist bis zum Ende dieses Jahres 2018 zu erwarten. Über die Value Management & Research AG (VMR): Die VMR AG ist eine Beteiligungsholdung für Unternehmen im Bereich Online-Plattformen für Investment- und Kapitalanlagen, sowie digitale Fintech und innovative Advisortech-Geschäftsmodelle.



(Ende)



