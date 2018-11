LAUSANNE, Schweiz, Nov. 14, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics, ein Unternehmen, das im Bereich der Entdeckung und Entwicklung von in der Onkologie angewendeten Medikamenten tätig ist und sich auf die Entwicklung unternehmenseigener Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK) spezialisiert hat, hat heute bekanntgegeben, dass Daten aus den Phase-I-Studien zu ADCT-402 (Loncastuximab-Tesirin) und ADCT-301 (Camidanlumab-Tesirin) für Vorträge und Posterpräsentationen auf der 60. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) ausgewählt wurden, die vom

1.-4. Dezember in San Diego (USA) stattfindet.

Dr. Jay Feingold, Chief Medical Officer und Senior Vice President of Clinical Development bei ADC Therapeutics, sagte: "Wir freuen uns darauf, auf der diesjährigen Jahrestagung der ASH aktualisierte Daten aus unseren klinischen Studien zur Erstanwendung von ADCT-402 und ADCT-301 an Patienten mit mehreren Subtypen von Lymphomen vorzustellen. Die Zwischendaten zeigen, dass ADCT-402, das auf CD19 abzielt, bei Patienten mit diffusem großem B-Zell-Lymphom, follikulärem Lymphom und Mantelzelllymphom, bei denen andere Therapien versagt haben oder für die es keine Behandlungsmöglichkeiten gab, eine dauerhafte Anti-Tumor-Wirkung mit nur einem Wirkstoff bewiesen hat. Darüber hinaus unterstreichen neue Daten zu ADCT-301 die beeindruckenden Zahlen zur Gesamtwirkung und zur Vollremission in Bezug auf den auf CD25 abzielenden ADC bei stark vorbehandelten Patienten mit klassischem Hodgkin-Lymphom sowie seine ermutigende klinische Wirksamkeit bei T-Zell-Lymphom."

Mündliche Vorträge

Titel: Interim Results from the First-in-Human Clinical Trial of Adct-402 (Loncastuximab Tesirine), a Novel Pyrrolobenzodiazepine-Based Antibody Drug Conjugate, in Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma

[Zwischenergebnisse der ersten am Menschen durchgeführten klinischen Studie zu Adct-402 (Loncastuximab-Tesirin), einem neuartigen, auf Pyrrolobenzodiazepin basierenden Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, bei rezidiviertem/refraktärem diffusem großem B-Zell-Lymphom]

Nummer des Abstracts: 398

Sitzung: 626. Aggressive Lymphoma (Diffuse Large B-Cell and Other Aggressive B-Cell Non-Hodgkin Lymphomas)-Results from Prospective Clinical Trials: New Agents

[Aggressives Lymphom (diffuse große B-Zell-Lymphome und andere aggressive B-Zell-Nicht-Hodgkin-Lymphome) - Ergebnisse aus prospektiven klinischen Studien: Neue Wirkstoffe]

Datum und Uhrzeit: Sonntag, 2. Dezember 2018; 12.15 Uhr Nordamerikanische Westküstenzeit (PT)

Ort: Marriott Marquis San Diego Marina, Pacific Ballroom 20

Vortragender: Dr. John Radford, FRCP, Manchester Academic Health Centre, The University of Manchester and The Christie NHS Foundation Trust, Manchester (Vereinigtes Königreich)

Titel: Phase 1 Study of Adct-301 (Camidanlumab Tesirine), a Novel Pyrrolobenzodiazepine-Based Antibody Drug Conjugate, in Relapsed/Refractory Classical Hodgkin Lymphoma

[Phase-I-Studie zu Adct-301 (Camidanlumab-Tesirin), einem neuartigen, auf Pyrrolobenzodiazepin basierenden Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, bei rezidiviertem/refraktärem klassischem Hodgkin-Lymphom]

Nummer des Abstracts: 928

Sitzung: 624. Hodgkin Lymphoma and T/NK Cell Lymphoma-Clinical Studies: Hodgkin Lymphoma: Chemotherapy and Response Adapted Approaches [Hodgkin-Lymphom und T/NK-Zell-Lymphom - klinische Studien: Hodgkin-Lymphom: Chemotherapie und auf die Anwort angepasste Ansätze]

Datum und Uhrzeit: Montag, 3. Dezember 2018; 17.15 Uhr Nordamerikanische Westküstenzeit (PT)

Ort: San Diego Convention Center, Raum 6F

Vortragender: Dr. Mehdi Hamadani, Division of Hematology and Oncology, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin (USA)

Posterpräsentationen

Titel: Safety and Efficacy of Adct-402 (Loncastuximab Tesirine), a Novel Antibody Drug Conjugate, in Relapsed/Refractory Follicular Lymphoma and Mantle Cell Lymphoma: Interim Results from the Phase 1 First-in-Human Study

[Sicherheit und Wirksamkeit von Adct-402 (Loncastuximab-Tesirin), einem neuartigen Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, bei rezidiviertem/refraktärem follikulärem Lymphom und Mantelzelllymphom: Zwischenergebnisse aus der Phase-I-Studie mit Erstanwendung am Menschen]

Nummer des Abstracts: 2874

Sitzung: 623. Mantle Cell, Follicular, and Other Indolent B-Cell Lymphoma-Clinical Studies: Poster II (Mantelzell-, follikuläre und andere indolente B-Zell-Lymphome - klinische Studien: Poster II)

Datum und Uhrzeit: Sonntag, 2. Dezember 2018; 18.00-20.00 Uhr Nordamerikanische Westküstenzeit (PT)

Ort: San Diego Convention Center, Halle GH

Vortragender: Dr. Paolo Caimi, Case Western Reserve University, University Hospitals Cleveland Medical Center, Cleveland, Ohio (USA)

Titel: Adct-301 (Camidanlumab Tesirine), a Novel Pyrrolobenzodiazepine-Based CD25-Targeting Antibody Drug Conjugate, in a Phase 1 Study of Relapsed/Refractory Non-Hodgkin Lymphoma Shows Activity in T-Cell Lymphoma

[Adct-301 (Camidanlumab-Tesirin), ein neuartiger, auf Pyrrolobenzodiazepin basierender Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, der auf CD25 abzielt, zeigt in einer Phase-I-Studie bei rezidiviertem/refraktärem Nicht-Hodgkin-Lymphom Aktivität bei T-Zell-Lymphomen]

Nummer des Abstracts: 1658

Sitzung: 624. Hodgkin Lymphoma and T/NK Cell Lymphoma-Clinical Studies: Poster I (Hodgkin-Lymphom und T/NK-Zell-Lymphom - klinische Studien: Poster I)

Datum und Uhrzeit: Samstag, 1. Dezember 2018; 18.15-20.15 Uhr Nordamerikanische Westküstenzeit (PT)

Ort: San Diego Convention Center, Halle GH

Vortragender: Dr. Graham P. Collins, MB, BS, Oxford University Hospitals, NHS Trust, Oxford (Vereinigtes Königreich)

ADCT-402 wird derzeit in drei klinischen Studien untersucht, einschließlich einer Zulassungsstudie an Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großem B-Zell-Lymphom. ADCT-301 wird in drei klinischen Studien untersucht. Um mehr über die ADC-Programme des Unternehmens zu erfahren, besuchen Sie den Stand Nr. 117 von ADC Therapeutics in der Ausstellungshalle des San Diego Convention Center.



Weitere Informationen über die Jahrestagung der ASH erhalten Sie unter http://www.hematology.org/Annual-Meeting/.

Über ADCT-402

ADCT-402). Die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat ADCT-402 den Status eines Arzneimittels für seltene Krankheiten für die Behandlung von diffusem B-Zell-Lymphom und Mantelzelllymphom erteilt.

Über ADCT-301

ADCT-301) sowie einer klinischen Phase-Ib-Studie zu soliden Tumoren) untersucht.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein Unternehmen, das im Bereich der Entdeckung und Entwicklung von in der Onkologie angewendeten Medikamenten tätig ist und sich auf die Entwicklung unternehmenseigener Antikörper-Wirkstoff-Konjugate.