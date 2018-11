Mainz (ots) - Keine Angst, es ist nur eine Delle - sagen Wirtschaft und Wissenschaftler zum im dritten Quartal geschrumpften Bruttoinlandsprodukt (BIP). Aber mit Prognosen ist das so eine Sache. Gerade bei der Konjunktur müssen Vorhersagen immer wieder korrigiert werden, weil es Entwicklungen gibt, die so keiner auf dem Schirm hatte. Aktuell sind die Unwägbarkeiten für die deutsche Wirtschaft groß. Was passiert, wenn der Handelskrieg der weltgrößten Volkswirtschaften USAund China eskaliert? Welche Risiken schlummern noch im Brexit? Was kann die Schuldenkrise in Italien anrichten? Welche Folgen hat es für die deutsche Wirtschaft, wenn sich die Wirtschaftskrisen in der Türkei und Argentinien auf andere Schwellenländer ausbreiten? Klare Antworten kann darauf derzeit niemand geben. Noch stehen die deutschen Unternehmen gut da. Doch der Krisencocktail kann ihnen das Leben schwerer machen, als derzeit viele annehmen. Ein weiterer Punkt ist die grundsätzliche Funktion des BIP als Thermometer für das Wirtschaftsklima. Einige Wirtschaftswissenschaftler kritisieren bereits seit geraumer Zeit, dass das BIP in seiner heutigen Konstruktion die mittlerweile immense Wertschöpfung im Internet, den virtuellen Handel mit digitalen Daten zum Großteil nicht erfasst. Wenn solche wichtigen Bereiche einfach ausgeblendet bleiben, ist die Aussagekraft des BIP dürftig. Da macht es keinen Sinn, sich über marginale Schwankungen hinter dem Komma zu streiten.



