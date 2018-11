Aurora Cannabis zählt zu den wohl am stärksten schwankenden Aktien unter den Titeln, die in Deutschland Beachtung finden. Am Mittwoch ging es deutlich bergab, auch wenn sich in den Tagen zuvor ein Kursanstieg abzuzeichnen schien. Abschläge von rund 10 % sind nun aber ein klares Indizes dafür, dass der Markt sich quasi selbst misstraut. Vor wenigen Tagen waren die Kurse noch gestiegen, um kurz darauf wieder nach unten zu rutschen - es ging in den USA von gut 8 Dollar auf weniger als 6,30 Dollar ... (Frank Holbaum)

