Lange hat es gedauert, bis Aurora Cannabis endlich den wichtigen Widerstand im Bereich von elf Kanadischen Dollar knacken konnte. In der vergangenen Woche ist es nun eindrucksvoll gelungen und nicht nur das, die Aktie legt seitdem eine wahre Rallye hin. Seit dem Ausbruch über die 11-CAD-Marke konnte das Papier bereits mehr als 16 Prozent zulegen. Allein am Freitag ging die Aktie an der Heimatbörse in Toronto erneut mit einem satten Plus von 7,6 Prozent auf 12,83 Kanadische Dollar aus dem Handel.

