Steinhoff hat am Mittwoch einen gewaltigen Aufschlag geschafft. Für den Wert ging es gleich um mehr als 15 % nach oben. Nun könnte sich eine Gegenbewegung entwickeln, meinen auch Chartanalysten, die eigentlich kaum noch Hoffnung hatten. Denn die Aktie steht davor, immerhin 12 Cent als absolute Untergrenze zurückzuerobern. Dies wäre eine Rückkehr in eine Zone, in der zumindest etwas Hoffnung auf dauerhafte Erholung besteht. Insofern gilt es zumindest nach Meinung dieser Spezialisten, jetzt wieder ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...