Die Aktie des in Schieflage geratenen Möbelhändlers Steinhoff gehört weiterhin zu den meistdiskutierten und meistgehandelten Pennystocks in Deutschland, macht immer wieder durch Kurskapriolen auf sich aufmerksam. Der Tag der Wahrheit rückt dabei immer näher. Heute in neun Tagen wird die Aktie ausschlagen - und entweder vollends kollabieren, oder aber explodieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...